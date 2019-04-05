Инфляция в России в марте прошла пиковые значения. Минэкономразвития РФ ожидает замедления инфляции в апреле до 0,3% в месячном исчислении и до 5,1—5,2% — в годовом. Об этом сообщается в «Картине инфляции. Апрель 2019 года», выпущенной Министерством экономического развития.

«По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам апреля составит около 0,3% м/м. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в апреле составят 5,1—5,2% г/г. Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%», — отмечается в материалах МЭР.

При этом замедление инфляции в месячном выражении в марте до 0,32% с 0,44% месяцем ранее свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС, указывает министерство.