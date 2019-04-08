Группа «АльфаСтрахование» стала ассоциированным членом ассоциации «ФинТех» (АФТ). Соответствующее решение принял наблюдательный совет АФТ.

Как поясняется в сообщении «АльфаСтрахования», специалисты страховой группы будут совместно с другими участниками ассоциации создавать новые технологические решения и финансовые инструменты, а также внедрять в бизнес-процессы компании уже разработанные на площадке АФТ продукты и сервисы.

С апреля 2019 года у АФТ появилась новая область деятельности — Insurtech. В текущем году основной акцент будет сделан на применении в страховании технологии удаленной идентификации и данных цифрового профиля, а также инструментов безналичной оплаты с помощью Системы быстрых платежей. Страховые компании планируют внедрять в свою работу решения, реализованные на блокчейн-платформе «Мастерчейн», и участвовать в построении среды открытых API.



«Наше взаимодействие с группой «АльфаСтрахование» — это значимый шаг на пути развития рынка Insurtech, который сделает цифровые решения в страховой сфере доступными для широкого круга потребителей», — комментирует управляющий директор ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.



Ассоциация «ФинТех» была учреждена в конце 2016 года. В ее состав входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви Банк, банк «Ак Барс», Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк; ассоциированными членами, помимо «АльфаСтрахования», являются СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, РНКО «Платежный Центр», МТС, Московская биржа, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Регион Финансовые услуги», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Почта Банк, Абсолют Банк.