Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи достиг очередного исторического максимума после того, как превысил 2 560 пунктов на закрытии торгов 8 апреля.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 562,78 пункта. Индекс РТС подрос на 0,36% — до отметки 1 244,61.

«Российский фондовый рынок, как это часто бывает, двигался своим путем, демонстрируя изрядный оптимизм. На фоне повышения цены на нефть индекс РТС вырос на 1,17%, а индекс Московской биржи — на 0,75%. Сегодня утром азиатские индексы растут, хотя некоторые китайские индексы в небольшом минусе. Мы ожидаем открытия биржевых торгов в России в «зеленой зоне», наш прогноз по индексу РТС на сегодня 1 210—1 280 пунктов, по индексу Московской биржи — 2 550—2 620 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.