Минэкономразвития РФ ожидает замедления инфляции уже в начале 2020 года до уровня 3,5%. Об этом говорится в обзоре «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы».

«Слабость внутреннего спроса в первом полугодии на фоне жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики обеспечат низкие темпы инфляции в ближайшие месяцы, что в целом по году обеспечит ее снижение до 4,3% г/г в декабре после прохождения пикового значения 5,3% г/г в марте. В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8% г/г, при этом в начале года она приблизится к 3,5% г/г», — говорится в документе.

Ранее в «Картине инфляции. Апрель 2019 года» ведомство указывало, что инфляция в России в марте прошла пиковые значения. По прогнозам Минэкономразвития, в апреле ожидается замедление инфляции до 0,3% в месячном исчислении и до 5,1—5,2% — в годовом.