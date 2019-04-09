Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Росдорбанка на уровне «BB-(RU)», изменив прогноз на «развивающийся», а также выпуска его облигаций — на «B-(RU)». Сообщение об этом опубликовано 9 апреля на сайте агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга отражает ограниченную оценку бизнес-профиля, удовлетворительную достаточность капитала, слабый риск-профиль, а также адекватную позицию по ликвидности и фондированию», — поясняется в релизе.

Изменение прогноза на «развивающийся» обусловлено запланированным на август 2019 года увеличением уставного капитала банка на 1 млрд рублей. Это может привести к изменению кредитного рейтинга Росдорбанка на горизонте 12—18 месяцев, не исключают аналитики.

По мнению агентства, к позитивному рейтинговому действию могут привести усиление позиции банка по капиталу в результате допэмиссии акций при одновременном улучшении позиции по долгосрочной ликвидности, значительное снижение уровня проблемной задолженности, а также снижение концентрации на крупнейших группах кредиторов (вкладчиков) в обязательствах банка.

Негативными факторами могут стать снижение операционной эффективности, ухудшение качества кредитного портфеля, неулучшение позиции по долгосрочной ликвидности и повышение зависимости ресурсной базы от одного источника фондирования.