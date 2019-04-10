Банк России установил официальные курсы валют на 11 апреля.

Курс доллара опустился на 3,93 копейки, составив 64,7373 рубля (64,7766 рубля на 10 апреля). Курс евро понизился на 2,48 копейки до 72,946 рубля (с 72,9708 рубля на 10 апреля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет около 64,67 рубля (минус почти 26 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 72,9 рубля (минус 23 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,62—64,91 рубля за доллар и 72,87—73,13 рубля за евро.

