Основной целью для кибермошенников стали люди в возрасте от 25 до 40 лет, а не пенсионеры, которые теперь «менее восприимчивы» к кибермошенничеству, сообщил журналистам начальник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России Артем Калашников.

«Два-три года назад пенсионеры были основной целевой аудиторией мошенников, сейчас фокус внимания сходит на людей, которым до 40 лет. В том числе это связано с тем, что у нас была программа информационная в СМИ, они [пенсионеры] больше внимают этой информации, слушают. Мы реально видели, что благодаря работе по финграмотности, которая уже проводилась, пенсионеры стали менее восприимчивы к таким вещам», — сказал Калашников во время первого межрегионального диктанта по киберграмотности для школьников средних классов.

Комментируя так называемый кибердиктант, глава ФинЦЕРТа сообщил, что этот пилотный проект организован в рамках работ по повышению финансовой грамотности населения и отчасти направлен на борьбу с социальной инженерией. Диктант проходит в 12 городах и нацелен на оценку уровня киберграмотности школьников. Полученные результаты Банк России проанализирует и будет использовать для корректировки своей программы, в задачах которой стоит повышение финансовой грамотности всех потребителей финансовых услуг, начиная со школьников и заканчивая пенсионерами.

Помимо этого, Калашников отметил, что жертвами кибермошенников могут быть люди младшего возраста, вплоть до учеников средних и старших классов, поскольку они являются потенциальными пользователями финансовых услуг. А через несколько лет сегодняшние школьники станут полноценными пользователями финансовых услуг, а значит, перейдут в категорию основной целевой группы мошенников. Соответственно, важно, чтобы они к этому моменту были финансово грамотны в том числе в сфере кибербезопасности, подчеркнул Калашников.