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• Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП). Согласно данным ФНС, в качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 64 тыс. человек, по состоянию на 5 апреля из 60 тыс. работающих на себя 15% ранее имели статус ИП. Эксперты видят в этом риски недополучения доходов страховых фондов. На данный момент они могут недосчитаться 300 млн рублей. Однако, скорее всего, по мере развития бизнеса самозанятые будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника.

• Наибольший прирост оплаты труда за I квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен в сфере логистики — 8,6%. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter. Также заработные платы выросли в финансовой отрасли — на 4,7%, отрасли электроники (4,5%), IT (4,1%). Последняя сфера также стала лидером по величине средней заработной платы за квартал — 88 175 рублей. На втором месте — телеком с зарплатой в 87 228 рублей, на третьем — строительство, где сотрудники получают около 77 596 рублей, а на четвертом — лидер по уровню роста — логистика, где средняя заработная плата составила 75 456 рублей.

• Басманный суд Москвы в четверг освободил из СИЗО и поместил под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Под домашний арест также переведен обвиняемый по делу о хищениях бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев. Он полностью признал вину и дал показания на себя и соучастников, говорится в материалах дела.

• Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой». Однако, по ее словам, для раскрытия потенциала роста экономики стране необходимо продолжить структурные реформы. Ранее на этой неделе МВФ повысил оценку роста ВВП России в минувшем году до 2,3% с 1,7%. При этом фонд оставил без изменения прогноз по темпам развития российской экономики в 2019 году (1,6%) и в 2020-м (1,7%).