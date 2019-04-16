Сбербанк пока не достиг договоренностей с Банком России по присоединению к Системе быстрых платежей (СБП), сообщил на пресс-конференции глава кредитной организации Герман Греф.



«Что касается Системы быстрых платежей, то пока комментировать нечего. У нас пока нет окончательной договоренности ни по срокам, ни по условиям подключения», — сказал топ-менеджер.

Ранее ЦБ определился с желаемой датой подключения ведущих кредитных организаций к СБП — с 1 сентября услуги в рамках этой системы обязаны будут оказывать все системно значимые банки. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Центробанка о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России».

О том, что подключение к СБП должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в конце января. Банк России рассчитывает, что в весеннюю сессию Госдума примет закон, который обяжет крупные банки подключаться к СБП, об этом Набиуллина сообщила на ежегодной встрече банков с руководством регулятора. Изначально предполагалось, что подключение к СБП должно быть добровольным.



Разработанная Центробанком СБП запущена с 28 февраля для всех клиентов банков-участников. На данный момент в системе работают 12 банков, еще 100 кредитных организаций подали заявки на интеграцию. СБП позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

В первый год система должна работать с нулевыми комиссиями для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 0,5 до 3 рублей для каждого из двух банков (отправитель и получатель) в зависимости от суммы перевода. Что касается комиссий за переводы в СБП для самих клиентов, то банки самостоятельно будут устанавливать такие тарифы.



Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.