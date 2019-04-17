В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами, сообщает «Коммерсант» .

БМ-Банк (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) обратился к швейцарским правоохранителям с заявлением о том, что в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.

В заявлении банка говорится, что в период с сентября 2012 года по февраль 2014-го финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше 230 млн долларов ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову, выступающему поручителем по кредитам перед банком.

Структуры Исмаилова задолжали с учетом пеней и штрафов на сегодняшний день 15 млрд рублей, а он сам был признан арбитражным судом банкротом.

Кредитор получил под контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано», ТЦ «АСТ» и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить долги с первоначальных 19 млрд рублей. Также выяснилось, что часть кредитных средств, около 8 млн долларов, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. Вырученные за него средства пока заморожены.

Выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан со швейцарскими компаниями и физическими лицами, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха, отметил источник издания.

Представители защиты Исмаилова узнали о расследовании в Швейцарии от «Коммерсанта».

«Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ВТБ.