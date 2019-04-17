Банк России установил официальные курсы валют на 18 апреля.

Курс доллара опустился на 29,72 копейки, составив 63,945 рубля (64,2422 рубля на 17 апреля). Курс евро понизился на 29,13 копейки, до 72,3602 рубля (с 72,6515 рубля на 17 апреля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, рубль находится в разнонаправленной динамике к доллару и евро. На 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 63,96 рубля (минус 13 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 72,34 рубля (плюс почти 2 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,86—64,09 рубля за доллар и 72,27—72,44 рубля за евро.