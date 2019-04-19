Данные единой биометрической системы (ЕБС) можно будет использовать не только в финансовом секторе, но и в других отраслях, таких как ретейл, транспорт и госуслуги. Об этом заявил и. о. директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин на конференции «Финтех-2019». Для этого планируется принять необходимые поправки в законодательство, добавил он.



«У нас есть базовый закон, где, собственно, прописан весь этот механизм, — это 149-й федеральный закон «Об информации», и мы сейчас как раз в этом законе предусматриваем приложение, которое позволит использовать биометрию для всех ситуаций при предоставлении любых услуг, которые не ограничены законодательством сейчас, на основе договора об отношениях между оператором единой биометрической системы и организацией, которая такой сервис будет предоставлять», — пояснил Зимин.

Сбор данных в единую биометрическую систему начался 1 июля 2018 года. На данный момент услугу предоставляют 129 кредитных организаций. На первом этапе биометрия позволит российским клиентам дистанционно открывать банковские вклады, получать кредиты и совершать переводы.

