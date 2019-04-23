На учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) с начала 2019 года встало 1 200 компаний, продающих услуги российскому бизнесу, сообщила ФНС, а в ближайшее время встанет еще 100, а всего на налоговом учете стоит 1 400 иностранцев — поставщиков электронных услуг, первые 200 из которых начали платить «налог на Google» еще в 2017 году за продажу в Интернете игр, музыки, книг и т. д., пишут «Ведомости» .

В первый год ФНС удалось собрать 9,4 млрд рублей НДС, а в 2018 году — уже 12 млрд рублей.

С 2019 года механизм выплаты «налога на Google» изменился: иностранные компании должны платить НДС за электронные услуги, оказанные не только россиянам, но и российскому бизнесу, поэтому многим иностранным компаниям пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу, впервые уплатить налог они должны до 25 апреля.

К электронным услугам относятся передача прав на использование программ, реклама, поддержка сайтов, хранение и обработка информации. Но определение размытое, рассказывал топ-менеджер крупной компании, и под действие закона попали многие документы, например лицензии и технические договоры.

Крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранцам, причем не только по электронным услугам, говорят два сотрудника международных компаний.