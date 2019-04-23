Росбанк представил клиентам новый сайт, который стал более удобным и эффективным каналом взаимодействия с банком, говорится в сообщении кредитной организации.



«При создании сайта использовался подход mobile first, что нашло отражение не только в интерфейсе, но и существенно повысило скорость работы сайта. С точки зрения визуальной концепции сайт следует современному тренду на простоту и минимализм. Отсутствие лишних интерфейсных элементов и информационного шума позволяет пользователям быстрее найти нужную информацию или функцию, а современные дизайн-решения делают взаимодействие с сайтом простым и интерактивным», — отмечается в сообщении банка.

В новой версии пользователи смогут получить доступ к большинству продуктов и сервисов банка, заполнив простую форму заявки, указывают в банке. При этом интеграция с сервисом госуслуг по ряду продуктов позволяет автоматически заполнить большую часть полей.