Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Давайте определим какую-то величину… НДС, который поступает в федеральный бюджет, и распределим его по определенной схеме между субъектами Российской Федерации. Регионы должны сами распоряжаться своими средствами», — приводит слова Кудрина пресс-служба СП.

С 1 января 2019 года НДС в России был повышен с 18% до 20%. Согласно Бюджетному кодексу РФ, 100% доходов от этого налога зачисляются в федеральный бюджет.