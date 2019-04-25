Клиентам Московского Кредитного Банка (МКБ) доступен обновленный мобильный банк. Приложение выполнено в новом дизайнерском решении, изменена продуктовая визуализация, упрощена навигация между разделами, говорится в сообщении финучреждения.



«Наибольшие изменения произошли на экране оплаты: объединены платежи, переводы, подписки на задолженности и шаблоны. Также добавлен новый раздел «События», который включает в себя выписку по всем продуктам клиента», — отмечается в релизе банка.

В планах кредитной организации модернизация дистанционных каналов и регулярные обновления мобильного банка.