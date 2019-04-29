Большинство компаний, работающих в России, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry. Как сообщает «Коммерсант» , большинство опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний, 5,3% не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще. Максимальные показатели роста зарплат ожидаются в сфере электронной коммерции (11,6%), hi-tech (7,6%) и химии (6,5%), минимальные — в горнодобывающей отрасли (4,3%) и банковской сфере (5,4%).

По данным исследования, в случае индексации средний размер прибавки составит 4,5%, при дифференцированном повышении — 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

По прогнозу на 2019 год рекрутингового портала HeadHunter, увеличивать оклады компании планируют чаще для специалистов и ведущих специалистов (38%), для начинающих это намерены сделать 26% компаний, для руководителей и топ-менеджеров — 19% и 18% соответственно. В среднем увеличение окладов для специалистов, ведущих специалистов и топ-менеджеров произойдет на 8%, для линейных руководителей и начинающих специалистов — на 7%.

Также в этом году 82% компаний планируют выплатить бонусы своим сотрудникам по результатам финансового года. При этом порядка 45% компаний выплатят бонусы на запланированном уровне, 20% — выше запланированного и 18% — ниже запланированного.

Эксперт спрогнозировал динамику реальных доходов россиян до конца текущего года Реальные доходы россиян в 2019 году могут впервые за последние пять лет продемонстрировать положительную динамику на уровне плюс 0,8—1,1% либо показать примерно нулевой прирост. Такие позитивный и консервативный сценарии приводятся в сообщении ВШЭ.

Массовых сокращений на российском рынке в этом году не предвидится. Только 8,5% компаний отметили эту задачу, при этом уменьшилась доля компаний, которые планируют увеличение своей численности (16%). В основном это банки и финансовые организации, компании из секторов электронной коммерции и повседневных товаров. Данные HeadHunter демонстрируют более динамичную ситуацию в сфере найма: увеличивать штат в 2019 году планируют 46% компаний (в прошлом году — 52%), сокращения планируют 14% — на 4 п. п. ниже, чем в прошлом году.