«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления, хотя при новых внешних шоках не исключено возобновление снижения курса, полагают эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Они констатируют укрепление рубля к доллару за январь — март, отмечая, что российскую валюту поддержали «высокие цены на нефть, отсутствие новых санкций, а также повышение глобального спроса на активы развивающихся стран, обусловленного ожиданиями смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США». По мнению экономистов, в 2019 году при сохранении текущих цен на нефть и номинального курса рубля на уровне около 65 рублей за доллар следует ожидать незначительного укрепления реального курса нацвалюты.



• Большинство компаний, работающих в России, в этом году планируют повышение зарплаты своих сотрудников. По данным опроса компании Korn Ferry, большинство опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний. Только 5,3% не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще. Максимальные показатели роста зарплат ожидаются в сфере электронной коммерции (11,6%), hi-tech (7,6%) и химии (6,5%), минимальные — в горнодобывающей отрасли (4,3%) и банковской сфере (5,4%).



• Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочее время в зимний сезон для повышения КПД населения. «Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль», — сказал он. По словам депутата, предложение необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами. Эксперты также говорят о необходимости дискуссии. Впрочем, времени для обсуждения предостаточно — зима еще не близко.

• Системы денежных переводов по требованию ЦБ с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан для борьбы с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, сообщают СМИ. Киргизия — вторая страна по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем после Узбекистана (1,3 млрд долларов в 2018 году), Китай — на четвертом месте (675 млн долларов), Казахстан — на седьмом (392 млн долларов), а Вьетнам — на 12-м (175 млн долларов).