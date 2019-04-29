Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НИКО-Банка на уровне «ruВВ+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала и показателей ликвидности, умеренно высоким качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Несмотря на наличие сети структурных подразделений, географическая диверсификация бизнеса оценивается как невысокая. Банк не ставит целью достижение значительных конкурентных позиций на федеральном банковском рынке, при этом занимает достаточно уверенные позиции на локальном рынке в Оренбургской области.

Агентством отмечается приемлемый уровень достаточности капитала при хорошей способности его генерации, а также умеренно высокое качество активов.

Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности. При этом отмечается повышенная зависимость ресурсной базы от средств физлиц.

Качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Действующая стратегия банка, по мнению агентства, не направлена на рост конкурентных позиций и подразумевает сохранение ориентира на удержании имеющейся клиентской базы и объемов бизнеса при сохранении текущего уровня принимаемых рисков.