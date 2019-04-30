Банк России установил официальные курсы валют с 1 мая.

Курс доллара понизился на 6,03 копейки, составив 64,6314 рубля (64,6917 рубля на 30 апреля). Курс евро вырос на 10,72 копейки до 72,3096 рубля (с 72,2024 рубля на 30 апреля).

На Московской бирже на 12:04 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 28 копеек, валюты стоят 64,53 и 72,37 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,51—64,7 рубля за доллар и 72,21—72,41 рубля за евро.