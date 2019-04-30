В комиссию Банка России, которая с 28 января 2018 года рассматривает жалобы на решения о несоответствии требованиям к деловой репутации, по данным на 1 апреля, поступило 317 заявлений. Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных 30 апреля.

Речь идет о жалобах на решения о признании лиц, входивших в состав органов управления, иных должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций, не соответствующими требованиям законодательства к квалификации или к деловой репутации.

«За прошедшее время были приняты решения об удовлетворении 107 жалоб, еще по 105 жалобам — об отказе в удовлетворении. В связи с отсутствием предмета рассмотрения (сведения о заявителе в базе данных отсутствуют) возвращено 14 жалоб. 43 жалобы оставлены без рассмотрения в связи с их несоответствием установленным требованиям, 48 жалоб по состоянию на 1 апреля 2019 года находились в процессе рассмотрения», — отмечается в пресс-релизе регулятора.

При этом всего на 1 апреля 2019 года в базу данных внесены сведения о 5 830 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, и о 1 485 лицах, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.

Комиссия была создана в связи с вступлением в силу федерального закона, направленного на совершенствование обязательных требований к акционерам (участникам), лицам, входящим в состав органов управления, и иным должностным лицам финансовых организаций.

«Изменения законодательства предусматривают, что деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных», — уточняют в ЦБ.