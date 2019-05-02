Выручка ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в I квартале 2019 года по МСФО составила 69,2 млрд рублей, увеличившись на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

«Основным источником роста стали увеличение объемов продаж оборудования и аксессуаров и положительная динамика ARPU. Рост выручки привел к увеличению показателя EBITDA. Основным источником роста стали увеличение мобильной сервисной выручки и значительный рост (на 88% до 5,6 млрд рублей) продаж оборудования и аксессуаров за счет расширения сети монобрендовых магазинов», — говорится в релизе оператора.

Сервисная выручка в мобильном сегменте показала рост на 1,2% и составила 54,9 млрд рублей преимущественно за счет увеличения выручки от дополнительных сервисов, продаж контента и выручки от мобильных финансовых сервисов.

База клиентов мобильного сегмента сократилась на 3,6% до 54,2 млн вследствие сокращения продаж через альтернативные каналы дистрибуции после расширения сети монобрендовых магазинов «Билайна» в 2018 финансовом году, при этом показатель оттока клиентов продолжил улучшаться, снизившись на 4,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«ВымпелКом» изменит стратегию на фоне уменьшения абонентской базы Оператор изменит систему учета абонентов.

Показатель ARPU увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако за счет усиливающейся конкуренции на рынке отмечено постепенное замедление темпов роста.



Общая выручка в фиксированном сегменте сократилась на 4,1% до 8,5 млрд рублей за счет снижения приблизительно на 0,4 млрд рублей сервисной выручки от транзитного трафика. Без учета этого влияния рост выручки в фиксированном сегменте составил 0,9%. Абонентная база конвергентных предложений в I квартале 2019 года выросла на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1,1 млн клиентов.

В целом показатель EBITDA в I квартале 2019 года увеличился на 22,7% и составил 30,9 млрд рублей.



Капитальные затраты за вычетом затрат на лицензии (без учета влияния введения стандарта МСФО 16) увеличились на 66,1% до 14,962 млрд рублей в результате роста инвестиций в сеть и инвестиций, связанных с «законом Яровой».

«Ожидается, что негативное воздействие стратегических изменений в каналах дистрибуции на размер абонентской базы нивелируется во втором квартале 2019 года, поскольку интеграция магазинов «Евросети» была завершена в августе 2018 года», — отмечается в сообщении.

