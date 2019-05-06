Сбербанк предложил клиентам сервис «Безопасная сделка» для создания эскроу-сделок из корпоративного интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сервис представляет собой онлайн-аналог банковского аккредитива, работающий при b2b-расчетах, говорится в сообщении кредитной организации.

«Безопасная сделка» обеспечит гарантию возврата средств в случае невыполнения обязательств исполнителем и гарантию полной предоплаты от заказчика для исполнителя. Пользователю достаточно перейти в раздел «Продукты и услуги», выбрать сервис «Безопасная сделка». Далее он заполняет условия договора и отправляет приглашение другому участнику сделки, который подтверждает предложенные условия сделки.

Когда заказчик переводит деньги на буферный счет в сервисе, исполнитель получает уведомление и приступает к работе. Если заказчик подтверждает исполнение сделки, сервис перечисляет деньги исполнителю, после чего сделка закрывается. Когда одна из сторон не согласна с результатом работы, команда сервиса начинает арбитражное рассмотрение сделки.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,45% от суммы сделки и может быть отнесена как на одну из сторон сделки, так и в пропорции 50/50.