Московский Кредитный Банк объявляет о запуске партнерской программы по привлечению новых клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в сообщении кредитной организации.

Партнером может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие агентский договор. Он сможет привлекать клиентов в банк из личного кабинета.

Партнер МКБ получит доход за каждого привлеченного клиента по принятой в банке прогрессивной шкале вознаграждения в зависимости от количества открытых счетов и выбранного клиентом пакета обслуживания.

Максимально возможная сумма составит 10 тыс. рублей за один открытый счет.