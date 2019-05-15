Волатильность курса доллара к рублю вернулась в апреле текущего года на уровень, наблюдавшийся до введения антироссийских санкций США в апреле 2018-го. Об этом говорится в последнем выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» , опубликованном в среду Банком России.

«В апреле ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной. На фоне роста цен на нефть курс рубля продолжил укрепляться по отношению к доллару США. Вмененная волатильность по опционам на курс USD/RUB вернулась к уровню, наблюдавшемуся до введения в апреле 2018 года антироссийских санкций со стороны США», — отмечается в докладе. Как уточняется, «вмененная волатильность опционов «при деньгах» на курс USD/RUB на срок один месяц в среднем составила 9,7%».

В ЦБ поясняют, что благоприятной ситуации с валютной ликвидностью в апреле способствовал запас валютной ликвидности, накопленный кредитными организациями на фоне положительного сальдо текущего счета платежного баланса (32,8 млрд долларов в январе — марте 2019 года). В условиях роста цен на нефть Банк России продолжил покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила: покупки за период с 5 апреля по 13 мая составили 255,4 млрд рублей (и отложенные покупки — дополнительно около 2,8 млрд рублей в день).

Сохранению благоприятной ситуации с валютной ликвидностью в апреле также способствовали продажи нерезидентами и дочерними иностранными банками иностранной валюты на сумму 25 млрд рублей на рынке «спот». Большая часть этих средств была направлена на покупку ОФЗ на аукционах.



Также сообщается, что нерезиденты сократили длинную позицию по рублю на валютных свопах на фоне прекращения роста рублевых ставок. Сокращение позиций нерезидентов и дочерних иностранных банков на валютных свопах за месяц составило 4,47 млрд долларов (с 10,1 млрд до 5,7 млрд долларов).