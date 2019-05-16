Чистая прибыль «Ингосстраха» за I квартал 2019 года составила 2,5 млрд рублей против 3,1 млрд рублей (снижение на 20%) за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

Сборы страховой компании за первые три месяца текущего года составили 28,7 млрд рублей (рост на 38%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 27 млрд рублей (рост на 43%), по операциям входящего перестрахования — 1,8 млрд (снижение 4%).

Общий объем выплат составил 13,2 млрд рублей, что на 28% выше объема выплат за I квартал 2018 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 9,6 млрд рублей, по операциям входящего перестрахования — 3,6 млрд.

Общий инвестиционный доход страховщика составил 1,8 млрд рублей, что на 84% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Объем активов компании на 1 апреля достиг 172,7 млрд рублей (прирост 13%). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 78,7 млрд рублей (прирост 12%). Собственный капитал достиг показателя 71,2 млрд рублей (прирост 9%).