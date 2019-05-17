Российская валюта демонстрирует разностороннюю направленность к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» вырос на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 11 копеек. На 10:15 мск курс доллара уже понизился почти на 2 копейки и составил 64,64 рубля, а евро подорожал до 72,26 рубля (плюс почти 5 копеек).

Как рассуждал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль по итогам четверга изменился незначительно, но в пятницу внешний фон для него ухудшился.

«Мало того что падает нефть, так еще и доллар вновь показывает намерения подрасти к основным мировым валютам. Пара евро/доллар так и не смогла закрепиться выше 1,12 и уверенно ушла под эту отметку. Поэтому если не произойдет кардинальных изменений или не появится новых драйверов роста, сегодня вполне можно ждать фиксацию прибыли по акциям и рублю, которая может усилиться ближе к финишу торгов», — прогнозировал он.

«Рубль сегодня, вероятно, опять откроется ростом. Мы сохраняем прогноз по паре доллар/рубль в диапазоне 64—65 рублей, а по паре евро/рубль немного снижаем прогноз до отметок 71,5—72,8 рубля», — комментировала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.