Средняя зарплата до вычета налогов в Москве за I квартал 2019 года выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 86,83 тыс. рублей, сообщил РИА Новости руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

«В марте 2018 года она составляла 79,271 тысячи рублей, а в марте 2019 года — 86,83 тысячи рублей», — сообщил Тихонов.

Министр правительства Москвы отметил, что увеличение заработной платы отразилось на поступлениях в бюджет города доходов физических лиц (НДФЛ) — по итогам I квартала поступления выросли почти на 10%. По словам Тихонова, на НДФЛ приходится 38,2% налоговых доходов бюджета столицы.

По итогам I квартала 2019 года поступление НДФЛ в бюджет Москвы возросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 195,2 млрд рублей, уточнил Тихонов.