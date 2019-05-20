Реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан. Об этом заявили ТАСС в Счетной палате.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%. Для того чтобы в целом за год был зафиксирован минимальный рост (100,1%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны расти во втором — четвертом кварталах темпами не менее 1% за квартал. Однако для того, чтобы выйти на уровень прогнозного показателя, учтенного в расчетах к федеральному закону № 459-ФЗ (101%), ежеквартальный рост должен быть выше 2% за квартал», — пояснили в контрольном ведомстве.

«С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», — добавил собеседник агентства.



Напомним, в аналитической записке к опубликованным ранее материалам о ходе исполнения федерального бюджета, консолидированных бюджетов и бюджетов внебюджетных фондов за январь — март 2019 года Счетная палата написала, что после падения реальных располагаемых денежных доходов населения в I квартале на 2,3% выход в положительную область по итогам всего 2019 года потребует их существенного роста во II—IV кварталах, а это маловероятно (прим. Банки.ру).