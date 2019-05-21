Российский союз автостраховщиков разъяснил, что делать автовладельцам, застрахованным по ОСАГО в АО «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО»). Разъяснения выпущены вслед за сегодняшним сообщением ЦБ о том, что эта компания, у которой ранее в мае были отозваны страховые лицензии, не предоставила временной администрации Банка России доступ к документации, архивам и электронным базам.

В РСА подчеркивают, что ответственность автовладельцев, которые приобрели полис ОСАГО в страховой компании «НАСКО» до 14 мая 2019 года включительно, является застрахованной, а полисы ОСАГО — действующими. Расторгать их или заключать новые договоры ОСАГО в других компаниях не нужно. Но следует учитывать, что вносить изменения в договоры ОСАГО, увеличивающие ответственность страховой компании, начиная с 15 мая невозможно.

В случае если такой автовладелец стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА. При этом потерпевший в ДТП, застрахованный по ОСАГО в компании с действующей лицензией, должен обращаться за выплатой в свою страховую компанию. Если договор ОСАГО заключен у потерпевшего в ДТП со страховой компанией, лишившейся лицензии, такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА.

На сайте РСА представлены список адресов , по которым можно обратиться за компенсационной выплатой, и список необходимых для этого документов .

РСА: объем выплат по обязательствам НАСКО по ОСАГО может составить около 7 млрд рублей Российский союз автостраховщиков ожидает, что по обязательствам НАСКО будет произведено компенсационных выплат на общую сумму около 7 млрд рублей. Обращаться за компенсационными выплатами в РСА потерпевшие в ДТП имеют право начиная с 15 мая.

Если автовладелец, застрахованный по ОСАГО в НАСКО, стал потерпевшим в ДТП, ему следует обратиться в страховую компанию виновника ДТП (в случае, если лицензия на ОСАГО этой компании действует) или за компенсационной выплатой в РСА (если лицензия на ОСАГО у страховой компании виновника ДТП отозвана).

РСА также обращает внимание автовладельцев, заключающих договоры ОСАГО через систему «е-Гарант», на то, что ввиду наличия оформленных через эту систему до 15 мая 2019 года полисов НАСКО, по которым на текущий момент страховой компанией не было получено подтверждение платежа от банка, НАСКО продолжает фигурировать среди компаний, представленных в системе «е-Гарант». При этом начиная с 15 мая новые полисы ОСАГО данной компании через систему «е-Гарант» оформить технически невозможно.



РСА напоминает, что договоры ОСАГО, заключенные от имени НАСКО, а также договоры ОСАГО, заключенные в электронном виде начиная с 15 мая 2019 года, являются недействительными. Заключение договоров ОСАГО от имени НАСКО в электронном виде и на бланках страховой компании начиная с 15 мая 2019 года преследуется по закону. РСА подчеркивает, что все предъявляемые полисы ОСАГО от НАСКО будут сверяться с формируемым Банком России реестром утраченных бланков. В случае если предъявленный автовладельцем полис ОСАГО будет значиться в этом реестре, он будет признан недействительным и выплат по нему производиться не будет.