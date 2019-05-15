Российский союз автостраховщиков ожидает, что по обязательствам НАСКО будет произведено компенсационных выплат на общую сумму около 7 млрд рублей. Обращаться за компенсационными выплатами в РСА потерпевшие в ДТП имеют право начиная с 15 мая.

«Объем компенсационных выплат ожидается большой, он сопоставим с суммой средств, поступающих в резерв компенсационных выплат за год (это около 6 миллиардов рублей). По состоянию на 1 апреля 2019 года в резерве компвыплат РСА 14,6 миллиарда рублей, и средств, безусловно, хватит для выплат всем потерпевшим. Тем не менее мы надеемся, что собственники страховщика не допустят некорректного ухода компании с рынка и она не будет уклоняться от исполнения принятых на себя обязательств», — сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

На сайте РСА представлен список адресов , по которым можно обратиться за компенсационной выплатой, а также список необходимых документов . В сообщении страхового союза уточняется, что потерпевшие в ДТП, у которых ответственность по ОСАГО застрахована в компании с действующей лицензией, в то время как ответственность виновника ДТП застрахована в НАСКО, должны обращаться за выплатой к своему страховщику.



Лицензия на ОСАГО была отозвана у НАСКО приказом Банка России от 14 мая, который был обнародован 15 мая.