Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило самарскому банку «Солидарность» рейтинг «B(RU)» со «стабильным» прогнозом.



«Кредитный рейтинг банка «Солидарность» определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — поясняется в релизе агентства.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb-») отражает относительно невысокую долю банка на российском рынке финансовых услуг, однако на региональном уровне банк обладает адекватными рыночными позициями.

Диверсификация бизнеса оценивается агентством как относительно высокая. По расчетам АКРА, индекс Херфиндаля — Хиршмана на 1 января 2019 года составил 0,18. При этом аналитики отмечают, что около 21% выручки сформировано за счет операций с ценными бумагами и переоценки иностранной валюты.

Организационная структура банка соответствует масштабам и особенностям его бизнеса.

«Деятельность банка «Солидарность» нацелена на выполнение плана финансового оздоровления (ПФО), который предполагает развитие банка как кредитной организации, обслуживающей денежные потоки и товарооборот между Россией, Китаем и Вьетнамом. Собственником и санатором банка является АО «Зарубежэнергопроект» (100% акций), финансовое положение которого характеризуется значительной долговой нагрузкой при недостаточном уровне генерации прибыли», — указывает АКРА.

Достаточность капитала оценивается как удовлетворительная, учитывая тот факт, что банк функционирует в рамках ПФО (необходимо соблюдать только контрольные показатели по нормативам достаточности, а также по ряду других нормативов).

Давление на позицию по капиталу оказывает низкая операционная эффективность банка: средняя чистая процентная маржа (NIM) за 2016—2018 годы составила 2,2%, а отношение операционных расходов к операционным доходам (CTI) — 148,1%. Также АКРА отмечает низкую возможность банка по генерации нового капитала вследствие низкой операционной эффективности.

Критическая оценка риск-профиля банка определяется сочетанием высокого уровня проблемной задолженности и относительно высокой концентрацией его кредитного портфеля на 10 крупнейших группах заемщиков (свыше 55% кредитного портфеля).

Дополнительное негативное влияние на риск-профиль банка оказывает наличие на балансе существенного объема межбанковских требований к Пробизнесбанку (около 51% от основного капитала банка), являвшегося прежним собственником и санатором «Солидарности», и существенный объем вложений в непрофильные активы в форме ЗПИФ (2,75 млрд рублей). Наличие данных активов на балансе банка учтено в текущем ПФО.

Аналитики также указывают на относительно высокий уровень рыночного риска (свыше 100% от основного капитала), который также ограничивает оценку риск-профиля банка.