Неотвратимость наказания для недобросовестных банкиров — это единственное, что может остановить их от дальнейших нарушений. Об этом заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы перестроили кардинальным образом банковский надзор с тем, чтобы он становился превентивным, проактивным, но каждый раз подчеркиваем, что этого недостаточно для того, чтобы предотвратить такое поведение недобросовестных банкиров в будущем. Неотвратимость наказания — это единственное, что может останавливать соответствующим образом тех банкиров от этих [недобросовестных] действий», — сказала она.

Ранее регулятор неоднократно заявлял, в частности, о необходимости ограничения на выезд за рубеж для недобросовестных банкиров.