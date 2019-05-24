Темп роста реальных зарплат в марте после пересмотра предварительных данных Росстата, отмечавшего ранее нулевую динамику, составил 2,3% в годовом выражении. Об этом говорится в «Картине деловой активности. Май 2019 года», подготовленной Минэкономразвития.

В I квартале текущего года реальные заработные платы выросли на 1,3% год к году (предыдущая оценка – 0,4% г/г). Рост показателя за апрель оценивается Росстатом на уровне 1,6% г/г, указывает МЭР.

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в I квартале снизились Служба статистики отметила рост среднемесячной начисленной заработной платы в марте 2019 года.

При этом, согласно данным Минэкономразвития, уровень безработицы с исключением сезонного фактора в апреле сохранился на рекордно низком уровне 4,6%.

Численность занятого населения с исключением сезонного фактора снижается второй месяц подряд, уменьшившись в апреле 2019 года на 70,5 тыс. человек. Численность безработных с исключением сезонности в апреле увеличилась на 46,3 тыс. человек, но по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года снижение показателя продолжилось и составило -4,3% г/г в апреле.