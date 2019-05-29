Банк России установил официальные курсы валют на 30 мая.

Курс доллара вырос на 36,9 копейки, составив 64,9084 рубля (64,5394 рубля на 29 мая). Курс евро повышен на 24,38 копейки до 72,4118 рубля (с 72,168 рубля на 29 мая).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:29 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 65,11 рубля (плюс 39 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 72,62 рубля (плюс 37 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,85—65,15 рубля за доллар и 72,35—72,65 рубля за евро.