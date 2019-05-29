Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,2% и составил 2 641,15 пункта. Индекс РТС подрос на 0,38%, до отметки 1 275,92.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,09%, «Газпрома» — на 1,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,75%, Московской биржи — на 0,96%, «АЛРОСы» — подешевели на 1,48%.

«Отечественные биржи в среду вернулись к росту. Индекс Мосбиржи снова в плюсе и восстанавливается к 2 633 пунктам, индекс РТС повышается очень умеренно и балансирует около 1 272 пунктов. Все это происходит на фоне теста нефтью Brent локальных минимумов около 66,67 доллара — так дешево нефть не стоила с 28 марта текущего года», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.