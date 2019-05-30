Долговая нагрузка российских заемщиков остается высокой: граждане тратят 44% своих доходов на платежи по кредитам. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с годовым отчетом в Госдуме.



«Если мерить в среднем по стране уровень долговой нагрузки населения, то он может показаться небольшим. Сейчас это около 10%. Это та часть своего дохода, которую люди в среднем направляют на выплаты по кредитам. Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов уже 44% своего дохода. И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого конкретного заемщика», — сказала глава ЦБ.

Как ожидается, с 1 октября 2019 года российские банки будут обязаны рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки клиентов (PTI — отношение платежа к доходу). Как сообщал ЦБ, сейчас ведется мониторинг и оценка, каким должно быть ограничение по показателю PTI. Ранее обсуждался уровень в 50%.