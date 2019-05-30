Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Модульбанка на уровне «ВВ+(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг Модульбанка обусловлен его удовлетворительной рыночной позицией при выраженной концентрации бизнес-стратегии, адекватным уровнем достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, поясняется в опубликованном на днях релизе агентства.

В числе прочего отмечается, что удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при укрепляющихся позициях в сегменте обслуживания малого бизнеса.

При этом в рамках анализа бизнес-профиля агентство снижает оценку структуры собственности и деловой репутации банка в связи с тем, что его основной бенефициар Артем Аветисян является участником корпоративного спора в банке «Восточный».

Кроме того, АКРА подтвердило кредитный рейтинг СЭБ Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления банку экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Это SEB AB — материнская организация компаний, входящих в SEB Group, которая представляет собой одну из крупнейших финансовых групп Европы (деятельность сконцентрирована в Швеции и других скандинавских государствах и странах Балтии). Принимая во внимание возможные репутационные риски для SEB AB в случае банкротства дочернего банка, АКРА определяет кредитный рейтинг СЭБ Банка на уровне паритета с Российской Федерацией.

СЭБ Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле.

Также АКРА подтвердило БайкалИнвестБанку рейтинг на уровне «B-(RU)» со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся», а банку «Реалист» — на уровне «B(RU)» также со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся».

В АКРА напоминают, что установление статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» для банков было обусловлено ожидаемой на горизонте трех месяцев реорганизацией БайкалИнвестБанка в форме присоединения к нему банка «Реалист».

Кредитный рейтинг БайкалИнвестБанка на уровне «В-(RU)» обуславливается его слабым бизнес-профилем в сочетании с адекватной достаточностью капитала, адекватной позицией по ликвидности, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной структурой фондирования.

В течение ближайших 90 дней по мере поступления информации об итоговых параметрах сделки по присоединению, а также актуальных сведений о финансовом состоянии и стратегических планах объединенного банка АКРА планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу.



Кредитный рейтинг банка «Реалист» на уровне «В(RU)» обуславливается адекватной оценкой достаточности его капитала и позицией по ликвидности и фондированию в сочетании со слабым бизнес-профилем и удовлетворительной оценкой риск-профиля.