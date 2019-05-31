Райффайзенбанк разработал уникальную блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями специально для группы компаний Askona Life Group, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мы получили готовый продукт, который позволил существенно упростить процедуру взаиморасчетов, сократить трудозатраты более чем на 40% и свести риски ошибочных проводок к нулю. В дальнейшем мы планируем совместно со специалистами банка развивать экосистему, постепенно вводя в нее новые процессы, подключать к платформе наших поставщиков, партнеров и другие банки, с которыми мы взаимодействуем. Это позволит нам повысить прозрачность и управляемость финансовых потоков группы и сконцентрироваться на вопросах бизнеса», — отметил директор по инвестициям Askona Life Group Евгений Кириллов.



Теперь этим сервисом могут воспользоваться и другие корпоративные клиенты банка.



Решение особенно актуально для групп компаний и холдингов для автоматизации расчетов по поставкам, управления финансированием, крупным компаниям-производителям — для расчетов с покупателями и поставщиками.



«Технология распределенных реестров позволяет вывести сервис, который наш банк оказывает корпоративным клиентам, на качественно новый уровень и предложить продукты, которые банки никогда раньше не предлагали своим клиентам. Фактически банк создал новый канал дистанционного банковского обслуживания платежей клиентов — юридических лиц в режиме 24x7», — говорит начальник управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Анатолий Шведов.

Технологии распределенных реестров исследуются в банке с 2017 года. В 2018 году была разработана собственная блокчейн-платформа R-Chain для автоматизации расчетов и других банковских продуктов между клиентами банка, на которой было реализовано несколько пилотных проектов, и первым проектом на ее базе стал выпуск международной банковской гарантии в рамках сделки с участием компании «Газпром нефть».

