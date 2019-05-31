Введение ограничений на допустимые сроки владения регулятором санируемыми коммерческими банками может привести к вынужденной продаже этих активов за бесценок. Об этом зампред Банка России Василий Поздышев заявил журналистам в кулуарах I съезда Ассоциации банков России.

Таким образом он прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина прописать в законодательстве обязательную продажу активов, ушедших на финансовое оздоровление под контроль ЦБ, в течение пяти — семи лет после санации.

​Костин предложил ограничить для ЦБ время владения коммерческими банками Такие меры позволят снизить степень огосударствления банковского сектора, считает глава ВТБ.

«Если законом будет ограничен какой-то конкретный срок владения банка или другой финансовой организации, которую ЦБ оздоровил через Фонд консолидации, я вижу в этом определенный риск того, что Центральный банк просто для того, чтобы соблюсти это законодательное ограничение, будет вынужден продавать хорошие активы, финансово оздоровленные активы, прибыльные активы за бесценок. И это было бы неправильно», — сказал Поздышев.

При этом он подчеркнул, что регулятор в любом случае планирует выставлять санируемые банки на продажу раньше, чем через пять — семь лет.

«У нас нет цели удерживать эти активы бесконечно долго», — добавил зампред ЦБ.

С момента создания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) под контроль ЦБ перешли три крупные финансовые группы, включая банк «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. На санации также находится значимый для Дальнего Востока Азиатско-Тихоокеанский Банк, который Банк России уже пытался продать, но безуспешно. «Открытие» вместе с присоединенным к нему Бинбанком может быть выставлен на продажу в 2021 году, если позволит конъюнктура, заявляла в интервью «Известиям» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.