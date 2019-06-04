Кредит Европа Банк запустил акцию «Летний ЗОЖ» по расчетной карте с разрешенным овердрафтом Card Credit Plus.

Согласно правилам акции, при совершении держателем карты Card Credit Plus не менее чем десяти операций в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к группе категорий «кафе и рестораны», в один из следующих периодов: с 3 по 30 июня, с 1 по 31 июля, с 1 по 31 августа 2019 года — начисляются дополнительные баллы в размере 5% за десятую, двадцатую, тридцатую операции, совершенные по карте в течение отчетного периода. Баллы по акции начисляются в дополнение к баллам, которые можно получить в рамках проводимой банком программы лояльности по расчетным картам с разрешенным овердрафтом Card Credit Plus.

«Следует отметить, что каждая десятая, двадцатая и тридцатая операции определяются для каждого отчетного периода отдельно», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

В каждом из отчетных периодов может быть начислено максимум 500 дополнительных баллов, а за весь период акции — максимум 1,5 тыс. дополнительных баллов.

