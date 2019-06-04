Президент России Владимир Путин потребовал в ближайшие годы избавиться от такого позорного явления, как обманутые дольщики, не навредив при этом строительной отрасли.



«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», — сказал глава государства на совещании с правительством, где обсуждается соответствующая тема. Президент отметил, что это чрезвычайно важный вопрос, который является очень чувствительным для людей.

«Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и на государство», — подчеркнул Путин. При этом, продолжил он, это нужно сделать «не обременительным для отрасли способом — с тем, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства». «Надо очень внимательно к этому отнестись, — сказал президент. — Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом, это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны».

Путин рассчитывает, что власти будут держать данный вопрос под контролем и «при необходимости [будут] вносить необходимые коррективы — но с тем, чтобы не тормозить процесс, а, наоборот, ускорить его и сделать его эффективным». «Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно, двигаться так, как у нас запланировано и решено на уровне законов и подзаконных актов правительства РФ», — заключил глава государства.



С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.