«Регуляторную гильотину», которую готовит правительство, нужно распространить на валютный и налоговый контроль, а также на надзор со стороны Центробанка, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает РБК .

«Я не буду говорить конкретно, в отношении каких мер это должно быть, но я считаю, что да», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос издания о необходимости расширения действия «гильотины».

Законопроект о «регуляторной гильотине» предусматривает оценку эффективности проверяющих органов, запрет на палочную систему и отказ от старых норм надзора. Он вводит запрет на обязательные требования, которые были или будут приняты в России до 1 января 2021 года: согласно поручению Владимира Путина, с этого срока должны действовать только актуализированные нормы, которые разрабатывались «с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах».

При этом законопроект предусматривает много ограничений. Среди них налоговый, валютный, таможенный контроль, контроль со стороны Центробанка, надзор ФСБ и т. д.

Правительство утвердило дорожную карту по «регуляторной гильотине» К октябрю 2019 года проект закона «Об обязательных требованиях» должен быть внесен в Госдуму.

«Сейчас подготовлены решения об изъятии некоторых сфер из «регуляторной гильотины». Мои коллеги, которые ознакомились с этим списком, удивились, потому что не почувствовали, какие же сферы остались, где эти нормы будут сокращаться. Уже на первых шагах возникают существенные ограничения, где будут применять эту «гильотину». Мы даже сейчас не знаем масштаба того изменения, которое произойдет», — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

В пример он привел налоговый контроль. «У нас несколько раз в год принимаются изменения Налогового кодекса. Это та сфера, где изменения должны существенно реже происходить», — подчеркнул Кудрин.

То же касается и сфер контрольно-надзорной деятельности, которые находятся в ведении правительства, добавил он. Расширяется и сфера лицензирования, указал Кудрин: «С одной стороны, «гильотину» применяем, с другой — наращиваем ограничения».