Президент Владимир Путин заявил, что будет пристально следить за развитием дела, по которому арестован основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. То же самое он рекомендовал сделать генпрокурору РФ Юрию Чайке. Так президент прокомментировал выдвинутые обвинения против топ-менеджеров американского инвестфонда.



«Мы будем самым внимательным образом следить за этим. Я очень рассчитываю, что все процедуры будут проведены публично, прозрачно, а Генпрокуратура будет за этим внимательно наблюдать», — сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2019.

Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok Артем Аветисян назвал абсурдом увязывание дела против менеджеров Baring Vostok с конфликтом в банке «Восточный».

Президент также прокомментировал заявления многих участников форума о давлении силовых структур на бизнес.

«Все должны придерживаться закона. Когда мы говорим, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь бизнес-структур, в работу бизнес-структур неоправданно, то это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе и представители бизнеса, должны придерживаться законов и должны их исполнять», — подчеркнул Путин.

Напомним, в феврале в отношении основателя Baring Майкла Калви было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Банк «Восточный» уступил кредит «Первому коллекторскому бюро» в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG из Люксембурга. Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс., заявляет СК РФ.

В рамках дела о хищении Басманный суд столицы в феврале на два месяца арестовал Майкла Калви, его партнера Филиппа Дельпаля и еще троих фигурантов. Под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.