Новая редакция правил вступает в силу с 10 июня 2019 года

В правила «Народного рейтинга» на Банки.ру вносятся изменения. Новая редакция правил вступает в силу с 10 июня 2019 года.

22 марта в офисе Банки.ру прошел первый круглый стол по работе «Народного рейтинга» с участием крупнейших российских банков, на котором было объявлено о планах по изменению и дополнению правил «Народного рейтинга».

«Банки, посетившие круглый стол, активно участвовали в обсуждении работы рейтинга, что очень нам помогло. Мы также провели ряд исследований и собрали качественную обратную связь от представителей отрасли. Полученные результаты мы учли при обновлении правил «Народного рейтинга». Уверена, новая редакция правил снимет большую часть потенциальных или существующих вопросов участников рейтинга и внесет больше ясности для пользователей, оставляющих отзывы на нашем сайте», — комментирует директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

О некоторых изменениях в правилах:

Мы выступаем за открытость и прозрачность, поэтому дополнили правила пунктами, описывающими основания для зачета/незачета оценки, а также требованиями к отзыву и к официальному ответу банка/компании.

Оставить отзыв о работе каждого отдельного банка, проставив одну и ту же оценку, можно будет по каждой новой ситуации. Раньше пользователь мог выставлять одинаковые оценки одному банку не чаще чем раз в полгода.

В соответствии с предыдущей редакцией оценка засчитывалась по отзывам, описывающим события последних 365 дней. Мы приняли решение увеличить этот срок до 400 дней.

«Народный рейтинг» формируется на основе отзывов посетителей портала об опыте обслуживания в банках, страховых и телекоммуникационных компаниях. С новой редакцией правил «Народного рейтинга» можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что некоторые изменения были внесены и в правила поведения на сайте.