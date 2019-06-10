«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Росту ВВП России угрожают усиление санкций, слишком высокие темпы розничного кредитования и недостаточно эффективная реализация нацпроектов. Такие ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году, назвал Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

• Реальные доходы россиян вряд ли вырастут на прогнозируемый 1% в этом году, динамика роста будет ближе к нулю, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В свою очередь, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что падение реальных доходов населения связано, в частности, с увеличением расчетов населения по кредитам и сокращением теневого сектора. Действительно, жизнь в долг становится все популярнее. Лояльность граждан к жизни в кредит, как и доля тех, кто стал пользоваться потребительскими займами, растет, свидетельствуют данные нового опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) для ЦБ.

• Данные клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе, сообщили СМИ. Отмечается, что утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян. В доступ попали, в частности, Ф. И. О., телефоны, адрес проживания и место работы, год рождения, остаток на счете. В Альфа-Банке заявили, что банк проверяет достоверность и актуальность опубликованных в Интернете данных физлиц. В двух других банках опровергли информацию об утечке данных клиентов, но также сообщили о проведении проверки. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что инцидент, на первый взгляд, выглядит «вопиющим».

• В правила «Народного рейтинга» на Банки.ру вносятся изменения. Новая редакция правил снимет большую часть потенциальных или существующих вопросов участников рейтинга и внесет больше ясности для пользователей, оставляющих отзывы на нашем сайте, отмечает директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова. «Народный рейтинг» формируется на основе отзывов посетителей портала об опыте обслуживания в банках, страховых и телекоммуникационных компаниях. С новой редакцией правил «Народного рейтинга» можно ознакомиться по ссылке.

