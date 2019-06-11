Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом, сообщает РБК.



Эксперты задались целью оценить, насколько тяжело российским семьям обслуживать свои кредиты. По репрезентативной выборке были опрошены 4 013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018—2019 годах.

Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита, показали итоги опроса. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКУ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов меньше половины заемщиков — 41%. Ситуация с теми заемщиками, которые брали кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), хуже: лишь 35% из них не сталкиваются с трудностями.

Самый популярный для россиян кредит — потребительский. Попавшие в выборку семьи с совокупным доходом более 70 тыс. рублей чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники (таких чуть меньше 25%), свидетельствуют итоги опроса, ипотека — на втором месте. Менее обеспеченные семьи чаще занимают на повседневные потребительские траты: среди семей с доходом менее 30 тыс. рублей таких почти 45%.

Тяжелее других приходится россиянам, которые занимают одновременно и в банке, и в МФО. Почти половина таких семей заявили, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании (покупать меньше продуктов или выбирать более дешевые). Среди банковских заемщиков и тех, кто кредитуется только в МФО, их доля меньше, но она все равно превышает 30%.

В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. 29% опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще 26% банк считает уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.