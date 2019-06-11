TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк, приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2019 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение группы.

«Чтобы гарантировать наличие капитала для пилотных проектов… а также для поддержания достаточных резервов капитала на фоне продолжающегося ужесточения регулирования… группа не будет выплачивать дивиденды за оставшуюся часть 2019 года», — говорится в сообщении.

В начале июня TCS Group сообщила, что планирует привлечь на рынке в рамках SPO капитал на сумму до 300 млн долларов. Внеочередное собрание акционеров по данному вопросу состоится 27 июня.

Организаторами размещения, которое состоится вскоре после собрания, назначены Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.

В то же время группа подтвердила прогнозы по чистой прибыли и стоимости риска и повысила прогноз прироста кредитного портфеля с заявленных ранее 40% до 60% по итогам текущего года. Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года чистая прибыль может превысить 35 млрд рублей.