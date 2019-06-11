Заемщики в МФО с высокой заработной платой берут микрозаймы на крупные покупки, выяснил в своем исследовании сервис онлайн-кредитования «Займер».

Как указывают аналитики, 20% потенциальных клиентов имеют доходы в размере до 20 тыс. рублей, еще 51,6% — от 20 тыс. до 40 тыс., у 18,9% — от 40—60 тыс. рублей, у 9,5% — более 60 тыс. рублей.

Группы заемщиков с доходами до 20 тыс. чаще берут микрозаймы на оплату текущих нужд в ожидании зарплаты и на неожиданные расходы — срочные ремонты, поездки, лечение. Заемщики с зарплатой до 40 тыс. рублей берут займы на неотложные покупки товаров широкого потребления по причине их выхода из строя или на внесение очередного обязательного платежа. Заемщики с доходом от 40 тыс. рублей и выше цели займов чаще связаны с крупными покупками, совершенными внепланово.

Соответствующим образом варьируются и суммы, которые заемщики берут в долг. Если для клиентов с зарплатой до 20 тыс. рублей средний размер займа составляет около 5 тыс. рублей, то для заемщика с зарплатой более 40 тыс. рублей размер микрокредита может достигать 30 тыс. рублей.