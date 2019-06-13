Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% и составил 2 758,36 пункта. Индекс РТС подрос на 0,27% — до отметки 1 346,98.

Бумаги Сбербанка выросли на 1,95%, «Газпрома» — снизились на 0,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,51%, «АЛРОСы» — на 2,71%, Московской биржи — на 0,06%.



«Российский рынок акций слегка подрастает в четверг, особенного энтузиазма среди покупателей не видно, но и поводов продавать тоже нет. Индекс Мосбиржи консолидируется сейчас около 2 755 пунктов, завтрашняя сессия может состояться в границах 2 745—2 765 пунктов. Индекс РТС стабилен возле 1 344 пунктов, здесь рамки движений на ближайшие дни сосредоточены в диапазоне 1 335—1 350 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.





